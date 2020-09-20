Dalaman ilçesi Atakent Mahallesi mevkiinde öğle saatlerinde başlayan orman yangınına havadan 2 helikopter, karadan orman ve büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Orman ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası yangın kontrol altına alındı ve yanan sahada soğutma çalışması başladı.
Dalaman'daki orman yangını kontrol altına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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