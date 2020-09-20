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Dalaman'daki orman yangını kontrol altına alındı

Dalaman-Fethiye karayolu üzerinde yıldırımdan çıktığı tahmin edilen orman yangını orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Dalaman'daki orman yangını kontrol altına alındı

AA

20.09.2020, 15:03 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020,16:52

Dalaman ilçesi Atakent Mahallesi mevkiinde öğle saatlerinde başlayan orman yangınına havadan 2 helikopter, karadan orman ve büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Orman ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası yangın kontrol altına alındı ve yanan sahada soğutma çalışması başladı.

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