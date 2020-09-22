  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Operasyonda ‘hırsız maymun’ yakalandı

Operasyonda ‘hırsız maymun’ yakalandı

Operasyonda ‘hırsız maymun’ yakalandı
Giriş Tarihi: 22.9.2020

MUĞLA'DA bir haftada yapılan operasyonlarda binlerce litre el yapımı alkol, kaçak içki, çok sayıda ateşli silah, çek ve senet ile birlikte özellikle Hindistan ve Afganistan'da yemek hırsızlıklarıyla meşhur bir maymun türü olan 2 adet Rhesus cinsi maymun ele geçirildi. Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

FERDİ YAVUZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Operasyonda ‘hırsız maymun’ yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA