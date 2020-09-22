Operasyonda ‘hırsız maymun’ yakalandı

MUĞLA'DA bir haftada yapılan operasyonlarda binlerce litre el yapımı alkol, kaçak içki, çok sayıda ateşli silah, çek ve senet ile birlikte özellikle Hindistan ve Afganistan'da yemek hırsızlıklarıyla meşhur bir maymun türü olan 2 adet Rhesus cinsi maymun ele geçirildi. Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

FERDİ YAVUZ