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Haberler Muğla Eda Avcı: O caniden boşanmaya çalışıyorum

: O caniden boşanmaya çalışıyorum

Eda Avcı: O caniden boşanmaya çalışıyorum
Giriş Tarihi: 24.9.2020

MUĞLA Ula'da cesedi ormanlık alanda bulunan üniversiteli Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın eşi Eda Avcı ilk kez Yeni Asır'a konuştu. Cinayet sonrasında kendisinin de olaydan ve basında yazılanlardan dolayı çok yıprandığını söyleyen Avcı, "Artık bu olayla anılmak istemiyorum. O caniden boşanmak için uğraşıyorum. Kızımla sakin bir hayat kuracağım" dedi. Cinayetin üstünden iki ay geçtiğini ve sabahlara kadar geleceğini düşünmekten uyuyamadığını belirten genç kadın, "İnsanlar o katille uğraşırken benim ve kızımın adını bu olayla anmasın. Ne o katilin ne de kendi adımı duymak, okumak istemiyorum" diye konuştu. O günden beri ağladığını belirten Eda Avcı, kızının babasının soyadını taşıyıp taşımayacağı ile ilgili soruya, "Önce kendim boşanayım. Sonra nasıl bir karar vereceğimi düşüneceğim" dedi.

FATİH ŞENDİL

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