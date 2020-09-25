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Haberler Muğla Tam 380 bin lirasını kaptırdı! Emekli savcıya FETÖ oyunu

Tam 380 bin lirasını kaptırdı! Emekli savcıya oyunu

'da yaşayan emekli savcıyı Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma bahanesiyle dolandırarak, 380 bin lirasını aldılar. Dolandırıldığını fark eden emekli savcı durumu polise bildirdi. 380 bin lirayı çalan A.U., kıskıvrak yakalandı.

Tam 380 bin lirasını kaptırdı! Emekli savcıya FETÖ oyunu

AA

25.09.2020, 15:58 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020,16:10

Muğla'da, telefonda kendisini polis olarak tanıtarak Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma bahanesiyle emekli savcının 380 bin lirasını alan zanlılardan biri yakalandı.

Datça ilçesinde yaşayan ve ismi açıklanmayan emekli savcıyı telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan zanlılar, bu kişiye isminin FETÖ bağlantılı bir olayda geçtiğini, devam eden soruşturma için kendilerine yardımcı olması gerektiğini söyledi.

Kendisini yaklaşık bir hafta arayan şüphelilerin isteği doğrultusunda hesabındaki 380 bin lirayı hazırlayan emekli savcı, yönlendirilen kişiye parayı teslim etti.

Yaşadıklarını eşine anlatınca dolandırıldığını anlayan kişi, durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkal doğrultusunda yaptıkları çalışmada, otogardan Şanlıurfa'ya gitmek için bilet alan A.U'yu içi para dolu çantayla yakaladı.

Ele geçirilen 380 bin liranın emekli savcıya teslim edildiği öğrenildi.

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