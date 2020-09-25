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Haberler Balıkesir Nöbetten çıkan doktor aracı ile şarampole uçtu

Nöbetten çıkan doktor aracı ile şarampole uçtu

Savaştepe'de nöbetten çıkan doktor aracı ile şarampole uçtu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri doktoru araçtan yaralı olarak çıkardı. Hastaneye kaldırılan yaralı doktor M.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Nöbetten çıkan doktor aracı ile şarampole uçtu

25.09.2020, 13:40 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020,13:47

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında nöbetten çıkan doktor aracı ile şarampole uçtu. Soma yolunda meydana gelen kazada doktor araçtan yaralı olarak çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Savaştepe - Soma karayolunun da meydana geldi. Savaştepe istikametinde Soma istikametine gitmekte olan M. Ö. idaresindeki 35 S 7387 plakalı otomobil şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Tarlaya uçan araçtan M. Ö. yaralı olarak çıkartıldı. Olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri tarafından Soma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı M. Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı, Yaralı doktorun Savaştepe'de devlet hastanesinde olarak görev yaptığı ve nöbetten çıktığı öğrenildi.

İHA
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