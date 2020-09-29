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Rus oligarklar ’dan vazgeçmiyor

’da gelen Rus oligarklar mavi sulardan vazgeçmiyor. Rus , yaklaşık 2 aydır milyon dolarlık “Madame Gu” isimli yatıyla Bodrum’da tatil yapıyor.

Rus oligarklar Bodrum’dan vazgeçmiyor

29.09.2020, 17:39

Rus iş adamı Andrei Skoch'a ait 99 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki, dört katlı, 18 kamaradan oluşan 400 milyon dolar değerindeki lüks yatı ile geçtiğimiz aylarda Bodrum'a gelmişti. Kaynar mevkisinde bulunan bir otelin önünde demirleyen yatta tatil yapan Rus oligark Andrei Skoch ailesi ile birlikte tatiline devam ediyor. 2 aydır Bodrum'un neredeyse tüm koylarını gezen iş adamı Skoch pandemi nedeniyle yatından ayrılmıyor. Gündüzleri su sporu yapan iş adamı akşamları ise bol bol misafir ağırlıyor.

SÜPER YAT ÖDÜLLÜ
Jakuziler, spor salonu, çalışma odası, asansör, eğlence merkezi, restoranlar, sauna, buhar odası, jetskiler ve alt kısmında ise 2 aracın sığacağı garaj bulunan yatın en büyük özelliği ise çok süratli olması. Yata 2014 yılındaki yat yarışlarında Süper Yat ödülü de verildiği öğrenildi.



Öte yandan, korona virüs (Covid-19) salgınının azalmasıyla birlikte Türk karasularının açılmasıyla birlikte milyarderlerin en çok tercih ettiği bölgelerden biri ise Bodrum oldu. Özellikle Rus milyarderlerin uğrak mekanı olan Bodrum, sezon boyunca dünya sıralamasında ilk 10'da olan lüks yatların uğrak mekanları haline geldi.

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