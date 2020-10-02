Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Katil Metin Cemal Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı da tutuklandı

Muğla'da üniversite okuyan Pınar Gültekin, Metin Cemal Avcı tarafından canice katledilmişti. Evli ve bir de çocuğu olan katil ifadesinde cinayeti tek başına işlediğini ifade etmişti. Soruşturma devam ederken olay yerinde ikinci bir kişinin daha olduğu gündeme gelmişti. Pınar Gültekin'in annesinin iddiası da bu yöndeydi. 26 yaşındaki Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinin abisiyle aynı zaman zarfında cinayet bölgesinde olması şüpheleri güçlendirdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin Muğla'da öldürüldükten sonra cesedi bir varil içerisinde ormana atılmıştı. Gültekin'in cesedi 5 gün sonra bulunmuştu. Hürriyet'in haberine göre soruşturma kapsamında Muğla'da bar işleten Metin Cemal Avcı tutuklanmış ve suçunu da itiraf etmişti. Zanlı Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını, evli olduğu için aralarındaki ilişkiyi eşine söylemekle tehdit ettiğini de iddia etmişti. Zanlı Avcı cinayeti tek başına işlediğini, sonrasında Pınar'ın cesedinin varile konması ve taşınmasını da tek başına yaptığını anlatmıştı. Ancak olay yerinde ikinci bir kişinin de olduğu şüphesi hep gündemdeydi. Gültekin ailesi de bu şüpheyi dile getiriyordu.

HTS SİNYALLERİ OLAY YERİNDEN

Bu şüphenin peşinden giden soruşturma birimleri yeni bir bulguya ulaştı. Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre tutuklu zanlı Metin Cemal Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) telefon sinyallerinin abisiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine Mertcan Avcı da gözaltına alındı. Ancak sinyaller olay gününden hemen sonra Pınar'ın kayıp olduğu dönemde olduğu için bu zanlı olaydan sonra abisiyle birlikte olay yerine giderek 'delil karartmakla' suçlanıyor. Cinayete herhangi bir şekilde yardım ettiğine ettiğine dair bir suçlama veya delil yok.

'ALKOL ALMAYA GİTMİŞTİM'

İfadesi alınan Mertcan Avcı cinayetin işlendiği bağ evine gittiğini kabul etti ancak delil karartma suçlamasını reddetti. Bağ evinde alkollu içkileri koydukları depo olduğu için oraya gittiğini söyleyen Avcı "İşyeri için biraları almaya gidiyordum. Herhangi birşey görmedim"dedi.

Soruşturma devam ediyor. 'Delil karartmak' suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Avcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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