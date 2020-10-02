Pınar Gültekin'in acılı babası konuştu: Bu cinayet değil bir vahşettir!

Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili tutuklu katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı (26) da tutuklandı. Pınar Gültekin'in babası Sadık Gültekin, sessizliğini bozdu. Adalete güvendiğini söyleyen Baba Sadık Gültekin, "Biz başta da iddialarımızı dile getirmiştik ve maalesef iddialarımızda yanılmadık. Maalesef dün caninin kardeşi yakalandı. Kardeşi de işin içindeymiş. Biz yabancıları beklerken, maalesef ailesi buna yardım etmiş.

Ben babasının da bunlara akıl verdiğini, annesinin de işin içinde olduğunu düşünüyorum. Ben buradan bütün kamuoyuna sesleniyorum. Gerçekten ben sonuna kadar mücadeleme devam edeceğim. Nereye giderse gitsin ben adalete güveniyorum buradan bütün kamuoyuna sesleniyorum. Bu gerçekten bir cinayet değil bir vahşettir. Bir daha olmaması için Sayın savcılarıma buradan sesleniyorum; işi iyi irdelesinler mutlaka işin içerisinden başkalarının da çıkacağına inanıyorum ve bunlara akıl verdiklerine inanıyorum. Bu aklı da cinayetin varoluş şekli, mutlaka ve mutlaka bunun avukatın da parmağının da olduğuna inanıyorum" dedi.





Açıklamasını sürdüren Sadık Gültekin, "Hiç kimse sahipsiz değildir. Pınar Gültekin maalesef sahipsiz değildir, sahipsiz bellediler. Arkasında kimsenin olmadığını düşündüler maalesef çok sert kayaya çarptılar. Ben bu işin peşini bırakmayacağım, adalete güveniyorum.

Sonuna kadar güveniyorum. Buradan Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Adalet Bakanına bütün savcı ve hakimlere seslenmek istiyorum. Lütfen bu işin peşini bırakmayın bana yardım edin çünkü katil yalnız kızımı öldürmedi aile olarak hepimizi öldürmüştür.

Bu saatten sonra bizim yaşamamız da mümkün değildir. Ben buradan bütün kamuoyuna sesleniyorum, adalete inanıyorum maalesef işin içinden başkalarının da çıkacağını tahmin ediyorum. En azından düşüncelerim bunlar bunu dile getirebiliyorum" diye konuştu.,

DHA

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Katil Metin Cemal Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı da tutuklandı