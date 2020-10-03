‘O babanın kuruşunu istemem!’

Muğla'da otobüs şoförlüğü yapan Cihan Altın, 31 yaşında tesadüfler sonucunda 6 yaşında kaybettiği babasının gerçek babası olmadığını öğrendi. Şüphelerinin götürdüğü isimle DNA testi sonucu baba-oğul oldukları kesinleşti ama dramı burada da bitmedi. Gerçek babasının istemediği evlat olmayı gururuna yediremeyen genç adam, kazandığı tazminat davasından gelecek tüm parayı bağışlayacağını açıkladı.

'SELAM SÖYLE...'

Cihan Altın'ın hayatı, bir yolcunun "Babana selam söyle" demesi ile tamamen değişti. O gün o yolcuya babasını 6 yaşındayken kaybettiğini söyleyen Altın'ın aklına ilk şüphe tohumu, yolcunun "Senin baban kömürcü Orhan değil mi?" demesi ile ekildi. 25 yıl önce trafik kazasında ölen Yaşar Yıldırım'ın öz babası olmadığından şüphelenen Cihan Altın, mahkemeye kararı ile babasının mezarını açtırdığında, yıllardır kendisinden saklanan gerçekle yüzleşti. Altın'ın babasının Yaşar Yıldırım olmadığı ortaya çıktı. Cihan Altın, bu kez Avukat Varol Turbay aracılığı ile Muğlalı iş insanı Orhan Karaca'ya karşı 'babalık davası' açtı. Yapılan DNA testinde 59 yaşındaki Karaca'nın yüzde 99.99 ihtimalle Cihan Altın'ın biyolojik babası olduğu ortaya çıktı. Ancak Cihan Altın, bu gelişmeye rağmen babasının kendisini istememesi üzerine Karaca'ya karşı bu kez 'babalık görevini yerine getirmediği' suçlaması ile 355 bin TL'lik tazminat davası açtı ve kazandı. "31 yıldır kendi ayaklarımın üzerinde kendim durdum. Ama benden soyadımı çalmaya çalıştılar" diyen genç adam, sözlerini şöyle sürdürdü: Tazminat davasından gelen paranın kuruşu benim ve ailemin boğazından geçmeyecek. Ayrıca ileride bana miras düşerse onun da tümünü Muğla Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağım. Ben para değil, öz ailemi istedim. Beni buna mecbur ettiler.





O KONUSMA EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIGI OLDU

YAŞADIKLARINI Yeni Asır'a anlatan Cihan Altın, "Benim bir tane kızım var. Benim babam olmadı ama Allah izin verirse ona en iyi şekilde babalık yapacağım. Onun bana yaşattığını ben evladımı yaşatmayacağım" dedi. Dava açmadan önce babası ile yüz yüze konuştuğunu, bu konuşmanın da hayattaki en büyük hayal kırıklığı olduğunu dile getiren Altın, "Beni nüfusuna al. Senden de hiçbir maddi talebim yok. İstersen hiçbir şey talep etmeyeceğime dair imza da atarım dedim. Ama 'Bana karşı kazanamazsın' dedi. Para ve tehditle konuyu kapatmak istedi. Haklı olan kazanır dedim ve öyle de oldu" şeklinde konuştu.

Fatih ŞENDİL