Pınar cinayetinde bomba iddialar! Gece yarısı yapılan kritik telefon görüşmesi

Pınar Gültekin cinayetinde katilin cinayete yardım ettiği iddia edilen kardeşi Mertcan Avcı'nın ise gecenin ilerleyen saatlerinde aile üyelerini sık sık aradığı belirlendi. Mertcan Avcı'nın sır görüşmelerin içeriğini hatırlamadığını belirtmesi dikkat çekti. Mertcan Avcı ifadesinde "Araçlar babama ve ortaklarına ait" dedi. Aile üyelerinin cinayette delil kararttığı iddiaları araştırılıyor. İşte çarpıcı son dakika bilgisi ve detaylar:

MOBESEDEN TESPİT

* Soruşturmayı yürüten Jandarma olay günü cinayetin yaşandığı bağ evine giden bazı şüpheli araçlar tespit etti. MOBESE kameralarından tespit edilen araç plakaları katilin kardeşi Mertcan Avcı'ya soruldu. 48 ADJ ..., 48 EC ... ve 48 AV ... plakalı araçların birinin Cemal Metin Avcı, diğerinin babası Selim Avcı, diğer aracın ise ortaklarının kullandığını kaydetti.

"O BÖLGEDEN BEN GEÇMEDİM" DEDİ

* Soruşturmayı yürüten jandarmanın Avcı'ya, "16 Temmuz günü saat 15:31'de Kireç Sanayi Mobese'den Yayla Bağevi Bölgesi'ne 48 EC ... plakalı araca benzer Mercedes marka aracın geçiş yaptığı, bu araçla siz mi geçiş yaptınız?" sorusunu yöneltti. Avcı ise bu soruya "48 EC ... plakalı araç ile o bölgeden bağ evine ben geçiş yapmadım. Bu araçla kimin geçtiğini bilmiyorum" cevabını vermesi dikkat çekti.

* Jandarma ise devamında "16 Temmuz günü saat 16:30'da Kireç Sanayi Mobese'den Sanayi Bölgesi'ne 45 AV ... plakalı araca benzer bir aracın geçiş yaptığı, bu araçla siz mi geçtiniz?" sorusunu sordu. Avcı ise bu soruya "Ben geçiş yapmadım. Şükrü Gökhan O.'nun kayınvalidesi Karabağlar Mahallesi'nde oturuyor. Şükrü Gökhan O.'nun oğlu bazen anneannesine yemek yemeye gidiyor. O olabilir" şeklinde cevapladı.

"HATIRLAMIYORUM" DEDİ!

* Avcı ağabeyinin kendisini Karabağlar Mahallesi'ndeki bağ evine çağırdığını, kendisinin buraya turuncu renkli elektrikli bisiklet ile gittiğini kaydetmesi dikkat çekti. Ayrıca jandarma kardeş Avcı'ya "16 Temmuz günü Pınar'ın bağ evine getirildiği saat olduğu değerlendirilen saat 15:14'te sizi aradığı belirlendi. Görüşmenin içeriğini hatırlıyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Avcı'nın da buna hitaben "Hatırlamıyorum, konuşmalarında bir gariplik sezmedim" dediği anlaşıldı.

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