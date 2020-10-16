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Orman çetesi operasyonunda yeni gelişme! İşletme Müdürü tutuklandı

Son dakika... ’nın Fethiye ilçesinde, yasak bölgede ağaç kesimine izin verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Orman İşletme Müdürü tutuklandı.

Orman çetesi operasyonunda yeni gelişme! Fethiye Orman İşletme Müdürü tutuklandı

16.10.2020, 09:26 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020,09:38

Fethiye ilçesinde görev yapan Orman İşletme Müdürü G.Z.'nin, yasak bölgedeki sedir ağaçlarının kesimine izin verdiği ve bu kesilen ağaçların G.Z.'nin akrabalarının villalarında kullanıldığı iddiası üzerine, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, G.Z. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.Z., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Öte yandan, G.Z.'ye teknik ve fiziki olarak takip yapıldığı, olayla ilgili soruşturmanın derinleştirileceği belirtildi.

DHA

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