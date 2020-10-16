Orman çetesi operasyonunda yeni gelişme! Fethiye Orman İşletme Müdürü tutuklandı

Fethiye ilçesinde görev yapan Orman İşletme Müdürü G.Z.'nin, yasak bölgedeki sedir ağaçlarının kesimine izin verdiği ve bu kesilen ağaçların G.Z.'nin akrabalarının villalarında kullanıldığı iddiası üzerine, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, G.Z. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.Z., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Öte yandan, G.Z.'ye teknik ve fiziki olarak takip yapıldığı, olayla ilgili soruşturmanın derinleştirileceği belirtildi.
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