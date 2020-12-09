15’inci kazada can verdi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 70 yaşındaki Durmuş Yılmaz hayatını kaybetti. Feci kaza, Fethiye-Antalya Karayolu üzerindeki Uğurlu Kavşağı'nda meydana geldi. Durmuş Yılmaz'ın kullandığı otomobil, Ümit Demir (28) yönetimindeki otomobille çarpıştı.



ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞIP KALDI

Kazada Yılmaz araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı olarak araç içinden çıkarılan Yılmaz, 112 Acil Ambulansı ile Fethiye'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yılmaz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer otomobilin sürücüsü Demir ise kazadan yara almadan kurtuldu. Evli ve 5 çocuk babası Yılmaz'ın bugüne kadar 14 trafik kazası geçirdiği ve hepsinden hafif yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.

Murat YALÇIN