CHP’nin ahlaksız teklifi Muğla’yı karıştırdı

Muğla'da 16 Temmuz'da kaybolduktan 5 gün sonra yakılmış cesedi bulunan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Pınar'ın babası Sıddık Gültekin'in iddiasına göre, CHP Muğla Milletvekillerinden biri kendisini arayarak, "Tamam böyle bir şey yaşandı. O aile de perişan. Zaten cezasını çekecek. Gel sen davandan vazgeç. Zaten kamu davası devam edecek" dedi. Bunun üzerine baba Gültekin milletvekiline, "Bunu duymamış olayım. Sizin kızınızı diri diri yakıp, üzerine beton dökseler bunu ister misiniz?" karşılığını verdi ve telefonu kapattı. İddianın duyulmasının ardından Muğla'da CHP örgütü karıştı.

Baba Sıddık Gültekin



CHP'Lİ 4 VEKİL YALANLADI

Gözler, CHP Muğla Milletvekilleri Mürsel Alban, Süleyman Girgin, Suat Özcan ve Burak Erbay'a çevrildi. 4 vekil, kendilerini zan altında bırakan iddiaya sert tepki gösterdi. Milletvekili Burak Erbay, "Çirkin iddia. Herkesi zan altında bırakan bir iddia. Hiçbir arkadaşımın böyle bir talepte bulunacağına ihtimal vermiyorum. İddia sahibi isim de yazmalıydı" diye konuştu. Milletvekili Süleyman Girgin de, "Milletvekillliğini bir kenara bırakın, bir insan en yakınını bile arayıp böyle bir şey diyemez, yapamaz. Çirkin bir iddia. İddia sahibi, iddiasını ispatlamak ve adını yazmak zorundadır" dedi. Milletvekili Mürsel Alban da, "İddia sahibi ağır bir ithamda bulunmuş. İsmi açıklasınlar, kimseyi zan altında bırakmasınlar. Eğer teklif edildiyse de çok ayıp ve yakışıksız" dedi. Milletvekili Suat Özcan ise, "Kesinlikle kabul etmiyorum. Lanetlediğim cinayetle ilgili böyle bir duruma girmem dahi söz konusu olamaz. Bir milletvekili denilerek, milletvekillerinin zan altında bırakılmasını da doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı. Böyle bir şeyin olabileceğine asla düşünmediğini söyleyen CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, "İddiayı ortaya atan ismi de açıklamalıdır. Yazmasında fayda var. Kimsenin kimseyi töhmet altında bırakmaya hakkı yok" dedi. Bu arada Pınar Gültekin'i kat-leden Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı'nın CHP üyesi olduğu ve ancak olaydan sonra partiden ayrıldığı öğrenildi. Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, ismini 4 Ocak'taki duruşmada açıklayacağı bir milletvekilinin kendisini aradığını ve bu teklifte bulunduğunu doğruladı.

CHP'Lİ 4 VEKİL İNKAR ETTİ





AVUKAT, "İSİMLER" DEDİ

Yeni Asır'a konuşan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Müvekkilim ile görüştüm, iddia doğruymuş. Kendisi ile bu konuda görüşmüşler. Müvekkilim de bu talebin kabul edilemez olduğunu söylemiş, 'Böyle bir şey duymamış olayım' demiş. Sıddık Gültekin, 4 Ocak'taki duruşmaya gelecek ve o vekilin adını Muğla'da açıklayacak. Benden, ismi şimdi açıklamamamı rica ettiler. Ben de meslek ahlakı gereği açıklamıyorum. Ama isimler biz de var" diye konuştu. İddiada, "Bir milletvekili" denilirken, Epözdemir'in açıklamasında, "Bizde isimler var" ibaresini kullanması dikkat çekti ve birden fazla kişi mi aradı sorusunu akıllara getirdi.



İDDİA SONRASI CHP'YE TEPKİ YAĞDI

Çirkin teklif sonrası CHP yönetimine sosyal medyada tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları:

Zeki Bahçe: Cinayeti örtbas eden de işleyen kadar suçludur, yargılanmalıdır.

Fatih Tezcan: CHP Muğla vekillerinden biri, Pınar'ın babasını arayıp davadan vazgeç demiş. Sebep? Katilin annesi Ayten Avcı CHP'de yönetici diye. 4 ihtimal var: Suat Özcan, Mürsel Alban, Süleyman Girgin, Burak Ersay.

Nurgül: CHP yine şaşırtmadı. Cinayetin üzerini örtmeye çalışan CHP'li Muğla milletvekili, acılı aileyi arayarak davadan vazgeçin diyor. Zihniyetiniz batsın.

Beril İnalcık: Gün geçmiyor ki CHP yeni bir skandala imza atmasın. Nedir sizdeki bu insanlık suçlarını örtbas etme sevdası. İnsanlığınız nerede?



ADEM ÜLKER / FERDİ YAVUZ

Pınar Gültekin cinayetinde korkunç iddia: CHP'li vekil Gültekin'in babasını arayıp "davadan vazgeçin" dedi

Pınar Gültekin cinayeti davasında baba keşifin ardından konuştu

Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar! O varili kim taşıdı?

Pınar Gültekin'in öldürüldüğü bağ evinde keşif!