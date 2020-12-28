İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki üretip gümrük kaçağı ürün sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.
Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 280 litre etil alkol, 32 litre el yapımı içki, 42 alkol kiti, 4 anason yağı, 27 alkol etiketi, 320 kilogram kaçak tütün, 5 bin 800 içi dolu makaron, 4 sikke, 6 tarihi eser obje ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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