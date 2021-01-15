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Haberler Muğla Neredeyse insan boyunda! Gören şaşkınlık yaşıyor

Neredeyse insan boyunda! Gören şaşkınlık yaşıyor

'nın ilçesi ’ta bir balıkçı, 22,5 kilogram ağırlığında ve bir buçuk metre boyunda dev bir kaya levreği yakaladı. Satışa çıkarılan balığı gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Neredeyse insan boyunda! Gören şaşkınlık yaşıyor
İHA

15.01.2021, 17:22

Kıyıkışlacık'ta yaşayan Ahmet Pala isimli balıkçı sabah erken saatlerde denize açılarak ağını denize bıraktı. Bir süre sonra ağını toplamaya başlayan balıkçı, ağın normalden daha ağır olduğunu fark etti.

Ağırlaşan ağı güçlükle tekneye çeken balıkçı, ağa takılan bir buçuk metrenin üzerindeki kaya levreğini görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. 22 buçuk kilo ağırlığında ki dev levreği gören vatandaşlar ise fotoğraf çekmek için birbiriyle yarıştı.

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