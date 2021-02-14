Muğla'daki Semra Aysal cinayetinde yeni detay

2.5 yıl önce İzmir'den Fethiye'ye eşiyle birlikte tatile giden 32 yaşındaki Semra Aysal'ın, Kelebekler Vadisi'nin kayalıklarından düşerek ölmesi, ağabeyi Naim Yolcu'nun dünyasını kararttı. Acılı ağabey, o günden sonra savcılığa tüm şüphelerini birer birer aktardı.

GÖZÜNDEN YAŞ AKMADI

Hatta soruşturma savcısıyla konuşmadığı gün olmadı. Korkunç iddialar delillerle gerçeğe dönüşünce, şüpheli eş Hakan Aysal cezaevine gönderildi. Yolcu, kardeşinin cinayete kurban gittiğini ve kocasının bunu aylar önceden planlayarak adım adım uyguladığını Yeni Asır'a anlattı. Gözü yaşlı ağabey, "Kalbime taş basarak Hakan'ı tatlı dille konuşturdum ve söylediği tüm çelişkili beyanları not ettim" diye konuştu. Yolcu, "Olayı duyup Muğla'ya geldiğimizde cenaze morga alınıyordu. Kardeşimin yüzünü görmek istedim, göstermediler. O sırada Hakan'ın çok soğuk kanlı olduğunu gördüm. Olayın nasıl olduğunu sordum. 'Resimler çektik, 3 saat kayalıkta oturduk, ben çantadan telefonu almak için arkama döndüğüm sırada Semra'nın çığlığını duydum, dönüp baktığımda yoktu' dedi. Olayı bu kadar sıradan bir şey gibi anlatması içime şüphe düşürdü. Kendisine 'hamile bir kadın 3 saat orada nasıl oturdu. Bu kadın 7 aylık hamile. Koltuğa bile oturup kalkamıyor, oraya nasıl indirdin' dedim. O ise sadece sustu. Gözünden tek damla yaş akmadı" dedi.





FOTOĞRAF ONU YALANLIYOR

İlk duruşmasına çıkan Hakan Aysal, eşi Semra Aysal'ın kendisinden istediği telefonun içinde bulunduğu turuncu renkli çantanın 2 metre uzağında olduğunu söyleyerek. "Almak için kalkıp arkamı döndüm. Bu esnada çığlık sesi duydum, eşim düşmüştü" ifadelerinin çelişkili olduğunu da o sırada çekilen fotoğrafla ortaya çıktı. Uçurumun başında uzanmış olarak eşi Semra Aysal'a poz veren Hakan Aysal'ın bahsettiği turuncu renkli çantanın başucunda durduğu dikkatlerden kaçmadı. Savunmasındaki gibi çanta iki metre uzakta değildi ve ayrıca telefon da çantada değil, eşinin elindeydi. Bu fotoğraf, şüpheli Hakan Aysal'ın ifadelerinin çelişkili olduğunu gösteriyordu. Fotoğraf dava dosyasında önemli bir delil olarak yer aldı.



SÜRPRİZ TANIKLAR DİNLENECEK

Hakan Aysal'ın eşi Semra Aysal'ı kayalıklardan indirirken, "Bu adam hamile kadını buraya nasıl indiriyor. Ya adam kadını öldürecek ya da kadın adamı" sözlerini sarf ederek video çeken kişi, ağabey Naim Yolcu'ya ulaştı ve mahkemede tanıklık yapabileceğini söyledi. Yine olay günü orada bulunan bir kişi daha, Hakan Aysal'ın eşini kaybeden bir kocanın ruh halini taşımadığını, soğukkanlı bir şekilde dolaştığını gördüğünü ve o anları mahkemede anlatmak istediğini söyledi.

ERDOĞAN CANKUŞ