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Haberler Muğla Börek arasında uyuşturucu yakalandı

Börek arasında yakalandı

KOM Şube ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin karayolu üzerindeki Gülağzı kontrol noktasında bir otobüste çok sayıda hap ele geçirildi.

Börek arasında uyuşturucu yakalandı
İHA

11.03.2021, 16:49

Muğla il jandarma KOM şube ve Menteşe Merkez Karakol Komutanlığı ekiplerinin Gülağzı mevkiinde yol kontrol ve arama faaliyeti kapsamında yolcu otobüsü durduruldu. Durdurulan yolcu otobüsündeki yolculardan 35 yaşındaki Tayfun Yenice çantasına narkotik köpeğinin tepki vermesi sonucu poşet içerisine koyduğu böreğin arasına gizlenmiş şekilde 80 gram kubar esrar ile poşet içerisinde Bin 64 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Gözaltına alınan Tayfun Yenice işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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