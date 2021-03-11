Sahil Güvenlik Komutanlığı, 9 Mart Salı günü saat 10.00 sıralarında Serçe Koyu açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler gönderildi. Ekipler, can salı içerisindeki 8 kaçak göçmeni kurtararak karaya çıkardı. Karaya çıkarılan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kurtarılan kaçak göçmenlerin, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği öğrenildi.
Marmaris'te 8 kaçak göçmen kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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