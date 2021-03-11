  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Marmaris'te 8 kaçak göçmen kurtarıldı

Marmaris'te 8 kaçak göçmen kurtarıldı

'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 8 kaçak göçmen, ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris'te 8 kaçak göçmen kurtarıldı
DHA

11.03.2021, 08:33

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 9 Mart Salı günü saat 10.00 sıralarında Serçe Koyu açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler gönderildi. Ekipler, can salı içerisindeki 8 kaçak göçmeni kurtararak karaya çıkardı. Karaya çıkarılan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kurtarılan kaçak göçmenlerin, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Marmaris'te 8 kaçak göçmen kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.