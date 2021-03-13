İşte Muğla'da öldürülen Bensu Narlı'nın katilinin ilk sözleri

Muğla'da 23 yaşında bir kadın evinde vurularak öldürüldü. Milas ilçesinde meydana gelen olayda Bensu Narlı adındaki genç kadın evinin kapısını açınca silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan Serhat Kantaş, genç kadına tabancayla ateş açtı. Göğsünden yaralanan Bensu Narlı hayatını kaybettti.

Olayın cuma akşamı saat 19.30 sıralarında meydana geldiği bildirildi.

Katil zanlısı Serhat Kantaş, daha sonra kayıplara karıştı.

Milas'ta öldürülen Bensu Narlı'nın katili tedbir amacıyla Muğla'ya gönderildi

Silah sesini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Narlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.





Narlı'nın cansız bedeni, olay yerindeki savcının incelemesinin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Serhat Kantaş'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

KATİLİN İLK SÖZLERİ

Emniyetteki işlemleri süren Serhat Kantaş'ın ilk ifadesinde, "Bensu, eski kız arkadaşımdı. Başka biriyle görüştüğünü öğrendim. Konuşmak için oturduğu eve gittim. Zile bastıktan sonra Bensu kapıyı açtı. İçeriye girdim. Onu çok sevdiğimi söyledim. Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Ne olduysa o zaman oldu. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Milas'ta bir kadın cinayeti daha!