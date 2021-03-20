Eski Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Kovid-19'u yendi

Bodrum Ticaret Odası Başkanı (BODTO) Mahmut Kocadon, AA muhabirine, kardeşinin sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine hastaneden dün akşam taburcu edildiğini belirtti.

Kardeşinin evinde dinlendiğini aktaran Mahmut Kocadon, "12 günü yoğun bakımda entübe olmak üzere, yaklaşık 20 gün tedavi süreci geçirdi. Biraz ayakları zayıf düşmüş, adalelerde sıkıntı yaşıyor ama genel olarak sağlık durumu iyi." dedi.

"BANA BİR ŞEY OLMAZ' DEMEYİN, ÖNLEMLERE MUTLAKA UYUN"

Mehmet Kocadon da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kovid-19 hastalığında tedavimiz süresince arayarak, mesaj atarak, dua ederek bizleri hiç yalnız bırakmayan sevenlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Gerek sağlık önlemleri gerekse salgın önlemleri nedeniyle uzun bir süre istirahat etme mecburiyetimiz bulunmaktadır. Anlayışınız için sonsuz teşekkür ediyorum, en güzel günlerde buluşmak dileğiyle. 'Bana bir şey olmaz' demeyin, temizlik, maske, mesafe önlemlerine mutlaka uyalım."