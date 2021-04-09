Fethiye'deki Yassıca Ada'da bulunan kaçak yapı yıkıldı

Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yaklaşık üç hafta önce Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından tespit edilmesinin ardından Fethiye Belediyesine bildirilen yapı, jandarma kolluk kuvvetlerinin güvenlik önlemleriyle yıkılmıştı. Daha sonra eğrelti yapının aynı kişi tarafından tekrar yapılması üzerine Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce tekrar yıkım gerçekleştirildi. Jandarma kolluk kuvvetlerinin tekrar güvenlik önlemi aldığı yıkım, gün boyunca sürdü. Yassıca Ada doğal sit alanı olarak geçiyor."