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Haberler Muğla Fethiye'deki Yassıca Ada'da bulunan kaçak yapı yıkıldı

'deki 'da bulunan kaçak yapı yıkıldı

'nın ilçesi Göcek açıklarındaki 'da kaçak yapı olduğunun tespit edildi. Yapının Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Fethiye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü eşliğinde yıkıldığı öğrenildi.

Fethiye'deki Yassıca Ada'da bulunan kaçak yapı yıkıldı
AA

09.04.2021, 18:25

Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yaklaşık üç hafta önce Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından tespit edilmesinin ardından Fethiye Belediyesine bildirilen yapı, jandarma kolluk kuvvetlerinin güvenlik önlemleriyle yıkılmıştı. Daha sonra eğrelti yapının aynı kişi tarafından tekrar yapılması üzerine Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce tekrar yıkım gerçekleştirildi. Jandarma kolluk kuvvetlerinin tekrar güvenlik önlemi aldığı yıkım, gün boyunca sürdü. Yassıca Ada doğal sit alanı olarak geçiyor."

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