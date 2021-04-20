Zeynep Şenpınar’ın katilinin cezası belli oldu

Muğla'da boksör sevgilisi Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından vahşice katledilen 24 yaşındaki Zeynep Şenpınar davasında bugün üçüncü duruşma bugün gerçekleştirildi. Şenpınar'ı önce darp eden ardından da göğsünden bıçak darbesiyle öldüren cani Kemaloğlu, tutuklu yargılandığı davada yeniden Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin önüne çıktı.





Mahkeme heyeti, sanık Kemaloğlu'nu 'Adam öldürmek' suçundan müebbet hapsine mahkûm etti. Bilindiği gibi, davanın ikinci duruşması Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüştü. Dava sanığın Adli Tıp Kurumundan "ceza ehliyeti raporunun" gelmemesi nedeniyle 20 Nisan'a ertelenmişti.

"CEZAİ SORUMLULUĞU TAMDIR"

Beklenen rapor geçtiğimiz günlerde gelmiş, katil Kemaloğlu'nun akıl sağlığı raporu tamamlanmıştı. Kurum, Kemaloğlu'nun suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğunu kaydetti.

Yapılan değerlendirme şunlar belirtilmişti: "…Cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve hareket serbestlisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı, adli dosya tetkikinde sanığın mezkür suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyuta bir akli anzanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığı, bu duruma göre Selim Ahmet Kemaloğlu'nun 24 Mayıs 2020 tarihinde sanığı bulunduğu suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur"