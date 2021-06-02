15 milyon dolarlık adanın sakinleri keçi ve tavşanlar

Akyaka ve Çamlı Mahallesi'nden Sedir Adası'na tur düzenleyen tekneler su altı mağarası nedeniyle Gelibolu Adası önünde mola veriyor. Teknedeki yerli ve yabancı turistler su altı mağarası üzerinde yüzerken adada bulunan keçi ve tavşanlar kıyıya kadar yanaşıyor.





Denizden adaya çıkan turistler burada keçi ve tavşanların yakın ilgisi ile karşılaşıyor. Yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken keçiler ve tavşanlar, özellikle yaz aylarında adaya gelen konuklar tarafından elle besleniyor.





15 MİLYON DOLARA SATILIĞA ÇIKARILMIŞTI

Gökova Körfezi içinde yer alan Gelibolu Adası geçen yıl hissedarları tarafından satılığa çıkarılmıştı. Ada çevresinde su altı mağarası bulunurken, ada üzerinde herhangi bir yapı bulunmuyor. Yıllardır ada sakini keçiler ve tavşanlar yaşamlarını burada sürdürürken, kış aylarında ise Çamlı iskelesinden adaya hayvanlar için yiyecek taşınıyor.





Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan ve 34 bin 854 metrekare alana sahip Gelibolu Adası'nın 22 hissedarı talipli çıkması durumunda fiyatta esneme payı bulunduğunu açıklamışlardı.