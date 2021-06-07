Dalyan’da tekneler sezondan umutlu

MUĞLA'NIN Ortaca ilçesine bağlı Dalyan'da turizm mevsimini 2 ay gecikmeli açan tekneciler turistleri bekliyor. Tekneciler, İngiltere ve Rusya başta olmak üzere diğer ülkelerden turist akışından umutlu olduklarını söyledi. Seferlere başladıklarını belirten Dalyan Tekne Kooperatifi üyelerinden kaptan Hayri Yeşil, "Şu anda yabancılar Ukrayna ağırlıklı. Ancak biz Rus, İngiliz ve diğer ülkelerden de turistleri bekliyoruz. Çünkü sadece bir ülkeden gelen turistler yeterli değil" dedi.

ADEM ÜLKER