Gülben Ergen temizlik hareketine destek verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Temizlik Hareketi Tanıtım Etkinliği'ne ünlü sanatçılar Mihriban Er, Gülben Ergen ve Özlem Çakar da destek verdi. Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'Sokağım Temiz Bodrum Temiz' etkinliğine katılan sanatçılar Gülben Ergen, Özlem Çakar ve Güneş Zavrak, kentin temizliği konusunda örnek bir davranışta bulundular.

KORUMAK BOYUN BORCUMUZ

Denize atılan çöplerden dolayı çok üzüldüğünü, denizin ve doğanın insana bir nimet ve miras olduğunu ifade eden ünlü şarkıcı Gülben Ergen, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Deniz ilaçtır. Nefes aldığımız yerdir. Denizin şifası içindeki minerallerdir, vitaminlerdir. Hastalığınız varsa iyileştiren denizdir. İnsan kendi ilacının içine çöp atar mı? Bodrum benim çocuklarımla üç ay yaşadığım ama 12 ay herkesin nefes aldığı Türkiye'nin en değerli turizm noktalarından biridir. Hem Türkiye için hem de dünya turizmi için bulunmaz bir nimettir. Bodrum'a iyi bakmak ve temiz tutmak bizim boynumuzun borcudur" dedi.

SONRAKİ NESİLLERE KALACAK

Herkesi Bodrum ve turizmin gözbebeği olan yerleri temiz tutmaya davet eden oyuncu Özlem Çakar da, Dünya Çevre Gününü kutlamasının ardından, şunları söyledi: "Sonraki nesillere kalacak olan bu dünyayı güzel halde bırakalım. Ne olursunuz yeni nesle de bunu aşılayalım. Bu konuda her kesimden insana sorumluluk düşüyor."

ADEM ÜLKER