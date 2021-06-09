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Haberler Muğla 200 metrelik uçurumdan yaralı olarak çıkarıldı

200 metrelik uçurumdan yaralı olarak çıkarıldı

200 metrelik uçurumdan yaralı olarak çıkarıldı

9.6.2021

MUĞLA Marmaris'te önceki gece saat 23.00'te Beldibi Mahallesi'nde 3 arkadaşın çıktığı yürüyüş faciayla sonuçlandı. Alınan bilgiye göre, Poligon mevkiinde dolaşırken Mehmet Şükrü Özkaya isimli şahıs dengesini kaybedip 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Özkaya'nın vücudunun birkaç yerinde kırık olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırılan Özkaya'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

■ FERDİ YAVUZ

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