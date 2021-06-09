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Haberler Muğla Başkan Karaca hakim karşısında

Başkan Karaca hakim karşısında

Başkan Karaca hakim karşısında

9.6.2021

MUĞLA Fethiye'de CHP'li Belediye Başkanı Alim Karaca ve şoförü ile trafikte tartıştıkları tatilcinin karşılıklı şikayetleri sonrası açılan davanın 2. duruşması dün görüldü.

Fethiye 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 'Mala zarar verme', 'hakaret', 'birden fazla kişiyle tehdit' suçlarından 2 yıl 7 aydan 10 yıla kadar hapsi istenen Başkan Karaca katılmadı.

Duruşmada Karaca ve şoförü Barış Mete tarafından tatile geldiği sırada darbedildiğini, aracına zarar verildiğini iddia eden Murat Çağlar Özbakır, şikayetini yinelerken mahkeme, tanıkların dinlenmesi ve hasarın tespitini isteyerek duruşmayı erteledi.

■ ADEM ÜLKER

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