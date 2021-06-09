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Haberler Muğla Fethiye’de aslan balığına basan adam fenalaştı

’de aslan balığına basan adam fenalaştı

Fethiye’de aslan balığına basan adam fenalaştı

9.6.2021

MUĞLA Fethiye'nin Göcek beldesi açıklarında yüzerken aslan balığına basan İsmet G. fenalaştı. Talihsiz adamın arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye kısa sürede ulaşan Sahil Güvenlik botu, İsmet G'yi alarak karada bekleyen ambulansa ulaştırdı. Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmet G tedavi altına alındı.

■ ADEM ÜLKER

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