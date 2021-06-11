Tanık ifadesi davaya damga vurdu! CHP'li başkan trafikte terör estirmişti

CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve şoförünün trafikte Murat Çağlar Özbakır ile tartışması üzerine açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Birbirlerine, "alenen hakaret", "tehdit ve mala zarar verme" yüzünden açılan karşılıklı davada tanık da dinlendi. Tanık olarak duruşmaya katılan Özbakır'ın kız arkadaşı Ezgi Yıldırım, trafikte terör estiren Belediye Başkanı Karaca'nın aracının içinden kendilerine, "Neden yol vermiyorsun o.ç" dendiğini söyledi.

Yıldırım devamında ise, "Biz zaten şok yaşadık. İnanmadık belediye başkanı olduğuna. Maganda olduklarını düşündük. Sonra şoförü de arabadan indi bir anda bizim araca doğru koşmaya başladı. Her şey 5-10 saniyede gelişti. Sonra bir araç yanımızda durdu, camlara elleri ile vurmaya başladılar. Arabadan in seni öldüreceğim dediler. Belediye başkanı benim tarafıma geçti, cama vurmaya başladı. Bir anda ön cam çatladı" dedi.

KORKUSUNDAN FETHİYE'DE KALMADI BODRUM'A GELDİ

Fethiye 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki 2'inci duruşmaya, Fethiye Belediye Başkanı Karaca ve şoförü Barış Mete'nin avukatları ile ilçeye tatile geldiği sırada darp edildiğini, aracına zarar verildiğini belirten Murat Çağlar Özbakır ve avukatları katıldı. Özbakır'ın avukatı Yaman İyiöz, "Müvekkilim korkusundan Fethiye'de kalmadı. Bodrum'da kaldı, bu sabah geldi." dedi.

"SENİ FETHİYE'YE GÖMECEĞİZ"

Özbakır, Başkan Karaca'nın kendisine sinkaflı sözler sarf ederek, "Fethiye'ye gömeceğiz seni. Niye yol vermiyorsun?" diyerek hakaret ettiğini de ileri sürdü. Müşteki sanık Özbakır'ın avukatları Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın daha önce mahkemeye verdiği savunmasının üzerinden Özbakır'a bazı sorular yöneltip, cevaplar istedi.

ADALETİN PEŞİNDE KOŞACAĞIM

Özbakır, "Öncelikle ben İstanbul'dan bin km belki daha fazla yol geldim, mahkemeye katılmak adaleti aramak için. Başkanın, daha önceden tarihi belli olan duruşmaya gelmemesi üzücü. Ben İstanbullardan geliyorum hakkımı savunuyorum. Sonuna kadar adaletin peşinde koşacağım. Avrupa İnsan Hakları mahkemesine de inse gideceğim.

Ben haklılığıma inanıyorum. Adalete de güveniyorum ve adalet kısa bir sürede de tecelli edecek. Arabanın yaklaşık olarak zararı 6 bin 500 -8 bin TL civarı. Ama tabi maddiyattan daha önemli olan şey manevi zararları. Sonuna kadar da takip edeceğim" ifadelerini kullandı.

Başkan Karaca'nın avukatı Mustafa Barış Güler duruşmada, tanığın daha önce taraf olduğunu ve beyanlarının kabul edilemeyeceğini belirterek, "Tartışmayı müvekkilimin başlattığı iddiaları asılsız olup, bu iddialar suçtan kurtulmak için söyleniyor. Karaca'nın cama vurduğu ve camın öyle kırıldığı belirtiliyor. Camda daha önceden çatlak olup olmadığı da uzman görüşüyle incelendi ve o sertlikte vuruşla camın kırılamayacağı uzman görüşüyle aydınlatıldı. Bu nedenle mala zarar verme iddiaları kabul edilemez" dedi.

YENİ TANIK DİNLENECEK

Mahkeme, müşteki sanık Murat'ın suçtan zarar görme ihtimaline binaen dava ve duruşmalara katılan sanık vekili olarak kabulüne, Ayşe isimli tanığın dinlenmesine hükmetti. Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporlarının kalem vasıtasıyla taraflara tebliğine karar verdi. Ayrıca, Alim Karaca'nın duruşmaya çağrı kağıdı ile tebliğine, katılan sanık müdafilerine faturaları sunmak üzere bir sonraki celseye kadar süre verilmesine karar verilerek, bir sonraki duruşmanın 13 Eylül 2021 saat 14.00'a ertelenmesine karar verdi.

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