Baskıyla ölüme sebep olma iddiası görevden aldırdı

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Hüdayi Baş, 8 Eylül'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin, Hüdayi Baş'tan enstitüye sınavla alınacak kişilerin listesinde usulsüzlük yapmasını istediği, aksi takdirde ise istifa baskısına maruz bıraktığı ve bu yüzden Baş'ın kalp krizi geçirdiği iddia edildi.

Hüdayi Baş

Milli Eğitim Bakanlığı'nca inceleme başlatılırken, Töre hakkında taksirle ölüme sebebiyet vermek gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Muğla Valiliği'nin hazırlattığı ön inceleme raporunun ardından, Pervin Töre görevden alınırken, yerine Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay atandı.

■ ADEM ÜLKER