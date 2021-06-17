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Haberler Muğla Şehit polis memuru Ercan Yangöz için Muğla’da tören

Şehit polis memuru Ercan Yangöz için Muğla’da tören

Bodrum Ortakent Mahallesi'nde operasyon esnasında silah kaçakçıları olduğu ileri sürülen grup tarafından, girilen çatışmada yaralanan ve hastanede şehit düşen polis memuru Ercan Yangöz için Muğla Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi.

Şehit polis memuru Ercan Yangöz için Muğla’da tören
İHA

17.06.2021, 10:28

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Bodrum, Menteşe Kaymakamı ve belediye başkanları ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Denizli Buldan ilçesinde toprağa verilecek olan 26 yaşındaki şehit polis memuru Ercan Yangöz için Muğla Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törene anne Nursel ve babası Şahin Yangöz de katıldı. Anne ve baba ayakta durmakta zorluk çekerken, sağlık ekipleri kendilerine refakat etti.



Törende şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün özgeçmişi okundu. 2015 yılında Aydın Polis Okulundan mezun olan şehit polis Yangöz, ilk görev yeri olan Şırnak'tan 2017 yılında Muğla'ya ataması yapıldı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğinde görevli şehit polis, 16 Haziran tarihinde Bodrum Ortakent Mahallesi'nde operasyon esnasında araçtan açılan ateş sonrası ağır yaralandı ve tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Şehit polisin katilleriyle irtibatta olduğu iddia edilen iki kişi Söke’de yakalandı Muğla'da şehit olan polis memuru Ercan Yangöz'ün Denizli'deki ailesine acı haber ulaştı

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