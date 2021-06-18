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Haberler Muğla Muğla'da bir polisimiz şehit edilmişti! Çok sayıda kişi gözaltında

'da bir polisimiz şehit edilmişti! Çok sayıda kişi gözaltında

'nın ilçesinde takip ettikleri kişilerin silahla ateş açması sonucu 2 polis memurundan birinin şehit olması birinin yaralanmasıyla ilgili 16 şüpheli yakalandı.

Muğla'da bir polisimiz şehit edilmişti! Çok sayıda kişi gözaltında
AA

18.06.2021, 13:12

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince şüphelilerin yakalanması için ekipler oluşturuldu. Ekipler, Muğla'nın yanı sıra farklı illerde düzenlenen operasyonlarda saldırıyla ilişkili oldukları iddia edilen 16 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.



Bodrum Yahşi Mahallesi'nde dün takip edilen otomobildeki şüphelilerin ateş açması sonucu yaralanan 2 polis memurundan Ercan Yangöz şehit olmuş, Abdulkadir Doğan hastaneye kaldırılmıştı.

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