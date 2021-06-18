İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince şüphelilerin yakalanması için ekipler oluşturuldu. Ekipler, Muğla'nın yanı sıra farklı illerde düzenlenen operasyonlarda saldırıyla ilişkili oldukları iddia edilen 16 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
Bodrum'da polisimizi şehit eden 'Çakal' lakaplı şüpheli suçunu itiraf etti
Bodrum Yahşi Mahallesi'nde dün takip edilen otomobildeki şüphelilerin ateş açması sonucu yaralanan 2 polis memurundan Ercan Yangöz şehit olmuş, Abdulkadir Doğan hastaneye kaldırılmıştı.
Muğla'da bir polisimiz şehit edilmişti! Çok sayıda kişi gözaltında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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