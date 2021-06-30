Fethiye'de vatandaşların çeyrek asırdır hayalini kurduğu "Babadağ Teleferik" projesi tamamlandı. Arazi araçları ile 40 dakika süren zorlu yolculuk 15 dakikaya indi. Babadağ Teleferik projesi, KIRTUR şirketi tarafından yaklaşık 350 milyon TL'ye kuruldu. Ölüdeniz terasından başlayan, bin 200 rakımda bir ara istasyonu devam eden ve bin 700'de sonlanan Babadağ teleferiği ile daha önce jeeplerle 35-40 dakikada çıkılan Babadağ'a şimdi teleferik ile 15 dakikada çıkılabiliyor. Fethiye'nin 25 yıllık hayali olan proje Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın şirketi olan Güç Birliği Şirketi tarafından 04.04.2017 tarihinde ihale edilerek, KIRTUR şirketine proje teslim edilmişti. Pandemi dönemine ve kötü hava koşullarına rağmen KIRTUR şirketi yurtiçi ve yurtdışından aldığı hizmetlerle Babadağ'da 25 yıllık hayali Babadağ Teleferik projesini tamamladı. Bölgede paraşütçülük yapanlar, "Müthiş bir şey. Yaklaşık 15 yıldan beri buradayım. Bu bizim hayalimizdi, sonunda oldu. Bize çok büyük bir rahatlık sağladı. Araçlarla çıktığımız halde çok zorlanıyorduk. Bize büyük kolaylıklar sağlayacak" dedi.



5 İSTASYON BULUNUYOR

Teleferikte 5 istasyon bulunuyor. İstasyonlarda da çeşitli sosyal donatılar yer alıyor. Proje sorumlusu Kenan Kıran, "Ara istasyonumuzda uçuş pistimiz var, kafe ve restoran var, çocuk oyun alanları var, 200-300 kişilik konser verebileceğimiz anfi tiyatro var, onun dışında açık bir oturma alanımız var" diye konuştu. Teleferikle yapılan yaklaşık 15 dakikalık yolculuğun ardından 1700 metre yükseklikteki uçuş alanına ulaşılıyor. Bu noktada karşınıza ilk olarak uçuş pisti, onun arkasında yemek yiyip dinlenebileceğiniz alanlar ve 1900 metreye kadar çıkan bir telesiyej hattı yer alıyor. Ayrıca deneme seferlerinden profesyonel sporcular ücretsiz yararlanıyor. Başta Fethiye ve Türkiye'nin ekonomik ve sosyal olarak gelişmesine ve Türk turizmine büyük destek sağlaması beklenen "Babadağ Teleferik" bu yıl 400 bin kişinin, Ölüdeniz'den Babadağ'a çıkmasını sağlayacak. Babadağ Teleferik projesi ayrıca bölgede 12 ay turizm yapılmasına fırsat verip, yörede 6 ayda kapanan otellerin kış boyunca da açık kalmasını sağlayacak. Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra Türkiye ile dünyanın en ünlü simalarının da uğrak yeri olacak Babadağ'da teleferik projesiyle Fethiye'de turizm sektörü büyümeye devam edecek.



PİST KULLANIM FİYATLARI

BU sezon pist kullanım ücretleri de belirlendi. Teleferik ile birlikteki fiyatların önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi bekleniyor. Tandem (ikili) pist kullanımı slot ve KDV dahil 120 TL, Single (tekli) pist kullanım slot ve KDV dahil 60 TL, tandem pilot teleferik ve telesiyej KDV dahil 30 TL, Single Pilot Teleferik ve Telesiyej ve KDV dahil 30 TL, Tandem yolcu teleferik ve telesiyej KDV dahil 80 TL olarak belirlendiği öğrenildi.



FERDİ YAVUZ