Pınar Gültekin davasında şok sözler: İlk yardım belgem var, öldüğünü kontrol ettim!

Muğla'da, Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in davasının 5'inci duruşması başladı. Muğla Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Pınar Gültekin'in annesi Şefika ile babası Sıddık Gültekin, aile avukatı Rezan Epözdemir katıldı.

Sanık Avcı, Afyon T Tipi Cezaevinden, SEGBİS sistemiyle katıldı. Ayrıca Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da SEGBİS sitemiyle katıldı. Sanık Avcı'nın 2 avukatı da duruşmada hazır bulundu. Öte yandan, katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın tutuksuz yargılanan kardeşi Mertcan Avcı'nın avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

ÖLÜMÜ MÜ MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ

Duruşma adli tıp raporunun incelenmesiyle başladı. Gültekin'in avukatı Rezan Epözdemir, "5. celsedeyiz bir türlü yargı ilerlemiyor. Hep sürüncemede kalıyor. Yapılan istemlerin yargılamaya uzatma amacı olduğu açıktır. Biz niçin görüntüleri Amerika'dan istiyoruz. Yani neyi ortaya koyacak. Biz burada maktulün özel hayatını mı yargılıyoruz. Ölümü mü meşrulaştırmaya çalışıyoruz. Niçin maktulün özel hayatını konu alan video fotoğrafları bekliyoruz. Maktul ve ailesinin itibarını mı zedelemeye çalışıyoruz. Yargılanması gereken her şey açıktır." dedi.

3 FAİL DAHA VAR

Epözdemir, "Bize göre bu suç tek başına işlenemez. Maktul vahşice katledilmiş. Cinayet en ince detayına kadar düşünülmüş. Adli tıp raporununda sigarau izmaritinden şüphelilerin olay yerinde bulunduğu tespit edildi. Haykırdık, burada 3 fail daha var, suç deliller bellidir. Taleplerimiz kabul görmedi. Başından beri mahkemenin tarafsız olduğunu düşünmüyoruz. Sizin vereceğiz hiçbir karar adil değil. Siz adil değilsiniz, adil de görünmüyorsunuz. Biz iki kez reddi hakim istiyoruz." ifadelerini kullandı.

TALEP REDDEDİLDİ

Gültekin'in avukatı Epözdemir'in, Amerika'dan talep edilen görüntü ve fotoğrafların istenmesinden vazgeçilmesiyle ilgili talep reddedildi. Söz konusu taleple ilgili, "Amerika'ya yazılan yazının vazgeçilmesiyle ilgili talebin soruşturma aşamasında toplanmaya çalıştıktan sonra kovuşturma aşamasında da toplanmasına karar verirlerken işlemler yapıldı. Sonra sanık müdafili ve cumhuriyet savcısının mukavakat etmedikleri dikkate alınmadığı, talebin reddine karar verildi." dedi.

BABA GÜLTEKİN SALONDAN ÇIKARILDI

Sanık Avcı'nın avukatlarının konuşması esnasında, Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, "Diri diri yakmış neyi savunuyorsunuz. " dedi ve kapıya doğru yöneldi. Mahkeme başkanı tarafından duruşma salonu dışında çıkartılması istendi. Ve dışarı çıkarıldı.

ÖLÜMÜ MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞMIYORUZ

Avcı'nın avukatı, "Tabiki ölümü meşrulaştırmaya çalışmıyoruz. Maktulün ölümü hak ettiği ölümü meşrulaştırılmaya çalışıldığı ısrarla dile getiriliyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Tabiki ölümü meşrulaştırmaya çalışmıyoruz. Biz savunma hakkının kutsallığından yapıyoruz. Biz muhakeme yapıyoruz. Tabi Amerika'dan gelecek şeyler önemli." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, Avcı'nın canavarca hisle tasarlayarak öldürmesine ilişkin somut delillerin bulunması dikkate alınarak tutukluluk haline devamını talep etti.

ÇOK PİŞMANIM

Cemal Metin Avcı, "Bütün şeylere cevap vermek istiyorum. Son gelen adli tıp raporuna katılmıyorum. En başından beri söylediğim gibi ilk yardım belgem var. Kişinin öldüğünü zaten kontrol ettim. Yakalanmamak ve yok etmek aracıyla yaptım. Pişmanım keşke olmasaydı. Her şeyi anlattım. Bu olayı tek başına yapılamayacağını söylüyorlar. Ama, ben olanımdan daha ağır olan şeyleri kaldırdım yaptım tamamen tek başıma ben yaptım. Başka kişiler yoktu. Çok pişmanım özür dilerim herkesten. Keşke olmasaydı. Türk adaletine güveniyorum. Adaletli bir şekilde yargılanmak istiyorum. Çok pişmanım" dedi.

Epözdemir, şöyle devam etti: "Adli tıp 3 ihtisas dairesi raporu bugün mahkemeye ulaşmıştır. Biz baştan beri iddia ettiğimiz gibi makbulenin yaşarken yakıldığını öldürüldüğünü iddia ediyorduk. Bugün net olarak ortaya çıkmıştır ki adli tıp raporu bunu tesvik etmiştir.





Maktul Pınar Gültekin boğularak ve henüz yaşarken katledilmiştir. Yani bu sanıkların canavarca hisle ve eziiyet çektirerek kasten öldürmenin nitelikli halini işledikleri net bir şekilde ortaya çıktı."

Sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma,

27 Eylül saat 14.00' bırakıldı.