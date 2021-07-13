Sosyetik köylerde tankerli turizm

Marmaris'in Selimiye ilçesi dünyaca ünlü isimleri misafir etmesi ile tanınıyor. Denizi ile cennetten bir köşe olarak adlandırılan Selimiye, Bozburun, Söğüt ve Bayır köyleri, hem yerli hem de yabancı turistlerin gözdesi. Selimiye, Bozburun, Söğüt, Taşlıca ve Bayır köylerinde pek çok ünlü ismin de evi var.

BELEDİYE KURAKLIK DEDİ

Ancak bu tatil cenneti ilçeler bugünlerde susuzlukla savaşıyor. Şebeke suyu akmadığı için hem işletmelerin hem de evlerin su ihtiyacı tankerlerle karşılanıyor. Aşırı talep yüzünden ise köylerde 1 tanker su fiyatı 100 liradan 300 liraya çıktı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sorunun yeterince yağmur yağmamasından ve kuraklıktan kaynaklandığı belirtildi.

ARTEZYEN DE ÇÖZMÜYOR



Kafeterya işletmecisi Ertan Can (28), işletmesinde artezyen suyu olduğunu belirterek, "Şebeke suyumuz yok. Mümkün olduğunca artezyen ve tankerlerle sorunu çözmeye çalışıyoruz. Artezyen suyu sert olduğu için denizden çekildiğini ve tuzlu olduğunu düşünüyorlar. İhtiyaçları gidermiyor" dedi.

SORUN GİTTİKÇE BÜYÜYOR

Restoran işletmecisi Ayşe Demirci (58), "Yaşamımız çok zor. Tankerle su getiremezsek mahvoluyoruz, canımızdan bezdik." diye tepkisini dile getirdi.

Apart otel işleten Barış Ünlü (44), salgından dolayı izole tatil yapmak isteyenlerin köylere akın ettiğini belirterek, "Yıllardır su sorunu yaşıyoruz. Önlem alınmazsa çok daha ciddi sorunlar yaşanacaktır" diye konuştu.

Pansiyon çalışanı Eda Tepegöz (32), "Şebeke suyu çok az geliyor. Haftada 1 - 2 defa tankerle su getiriliyor veya marketlerden damacana alıyoruz. Turizmin orta yerinde kimseden ses seda yok" dedi.

ÜNLÜ İSİMLERİN TERCİHİ

ÜNLÜ oyuncular Kenan İmirzalıoğlu ve Olgun Şimşek, Selimiye'de ev sahibi oldular. Aralarında Sinem Kobal, Nilüfer, Emel Sayın, Ebru Şallı, Eda Taşpınar, Erol Evgin ve Altan Erkekli'nin bulunduğu çok sayıda ünlü isim de tatillerini Selimiye'de geçiriyor.

Selimiye ayrıca ünlü Rus iş adamı Roman Abramoviç ve dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates gibi yabancı ünlüleri de konuk ediyor. Tarık Tarcan ve Bülent Ortaçgil'in de Bozburun'da evi var.

ADEM ÜLKER