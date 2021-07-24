Bodrum’u kanalizasyon atıkları bastı

TATİL cenneti Muğla'yı yıllardır yöneten CHP'li belediyelerin bir türlü çözmediği fosseptik kuyuları tatilcilerin ve işletme sahiplerinin kanayan yarası haline geldi. Birçok ilçede halen kanalizasyon tertibatı bulunmayan Muğla'da fosseptik kuyuları sağlık için büyük tehdit oluşturmaya başladı. Her geçen gün büyüyen bu sorun milyonluk tesislerin bulunduğu, yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği turizm kentinde artık içinden çıkılmaz bir hal almış durumda.

ALTYAPI RESMEN PATLADI

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde onlarca vidanjör işletmecisi, arıtma tesisleri tam kapasite çalıştırılmadığı için boşaltma yapamadıklarını belirterek kontak kapattı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, her biri 10 tonluk olan sadece 3 vidanjörle hizmet verdiği ilçede fosseptikler sokağa taştı, her gün ortalama en az bin kişi fosseptik kuyularının boşaltılması için vidanjör bekliyor. Bodrum Belediyesi ise bu sorun karşısında çareyi "yetki bizde değil" diyerek sorumluluktan kaçmakta buluyor.

MUSKİ'DEN İLGİNÇ TAVSİYE

VİDANJÖR işletmecisi Cüneyt Derse, günde en az 500 telefon aldıklarını, MUSKİ'nin tavrından dolayı ancak 40 kişiye hizmet verebildiklerini söyledi. Derse, "Bugünden itibaren artık kontak kapatıyoruz. MUSKİ sesimizi duyuncaya kadar sağlık hizmeti ve gıda üretimi yapan işyerleri dışında fosseptik alımı yapmayacağız. Artık bizi arayanlara Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın cep telefonunu veriyoruz" ifadelerini kullandı. MUSKİ yetkililerinden birine, "Geceleri de arıyorlar, uyuyamıyoruz" dediğini anlatan Derse, yetkilinin ise kendisine, "Telefonu kapatırsan rahat uyursun" karşılığı verdiğini anlattı.

MİLYONLUK VİLLALARIN KANALİZASYONU YOK

Büyük bölümünde altyapı olmayan tatil cenneti Bodrum'da fosseptikler vidanjörlerle çekiliyor ve arıtma tesislerine boşaltılıyordu. İlçede, 3'ü dışında onlarca vidanjör özel firmalara ait. Vidanjör işletmecileri, Muğla Büyükşehir Belediyes'nin arıtma tesislerini tam kapasite ile çalıştırmadığını belirten vidanjör işletmecileri kontak kapattı. Türkiye'de, arıtma tesisine boşaltma yapan vidanjörlerden para alan tek belediyenin Muğla Büyükşehir olduğunu söyleyen işletmeci Cüneyt Derse, "Bizden parayı peşin aldıkları halde boşaltma yaptırmıyorlar. Yüzlerce insan mağdur. Bodrum'u adeta fosseptik götürüyor. MUSKİ'nin umurunda bile değil" dedi.



'UYARILARIMIZI UMURSAYAN OLMADI'

BODRUM'UN özellikle bu dönemde nüfusunun artacağının gün gibi ortada olduğunu kaydeden Derse, "Nüfusun artacağı belliydi. Biz bununla ilgili uyarılarda bulunarak, Gümüşlük Arıtma Tesisi'ne eşit seviyede alım olması yönünde teklif yaptık. Bize bir döküm yeri göstermelerini istedik. Bodrum Yarımadası'nda sadece bu arıtma yok ama bize döküm yeri olarak Gümüşlük, Yalıkavak ve İçmeler'i gösteriyorlar. Arayış içerisindeyiz ama önümüzde



BU DURUM KİMSENİN UMURUNDA DEĞİL

Gümüşlük Arıtma Tesisi önünde uzun kuyruklar oluşturan vidanjör şoförleri de, "Bizi günlerce kapıda bekletiyorlar. Günlerce evlerimize gidemediğimiz oluyor, bizler ve vatandaşın durumu yöneticilerin umurunda değil" şeklinde konuştular.





'SORUN ÇÖZMEYE NİYETLERİ YOK'

BU sorunun çözümü için tek seçeneğin Muğla Büyükşehir'in performans yükseltmesi olduğunu söyleyen Konacık'ın eski Belediye Başkanı Mehmet Tosun, "Mevcut anlayışla 55 yılda bu sorunu çözemezler. Vidanjörleri kapıda bekletmek çözüm değil. Tesislerden biri sadece fosseptik için düzenlenmeli. Burada en kısa yoldan çözüm, seyyar arıtma tesisleridir. MUSKİ bir an önce seyyar tesis yapmalı. Nerede yoğunluk varsa seyyar tesis oraya gider, atık suyu arıtır ve dereye bırakır. Bugün çözülemeyen sorunları biz 11 yıl önce 3-4 ayda çözdük. Salgın döneminde Bodrum nüfusunun artacağı ve bu sorunların yaşanacağı belliydi. Bu yönde çalışma yapılmadı. Bunların yıllardır sorun çözmeye niyetleri yok" diye konuştu.

Adem ÜLKER