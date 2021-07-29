Haberler Muğla Bir yangın da Marmaris'te çıktı! Yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Bir yangın da Marmaris'te çıktı! Yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Son dakika haberi... Marmaris Armutalan'da yerleşime yakın bir noktada orman yangını çıktı. Yangını kontrol altına almak için Muğla'daki ekipler bölgeye yönlendirildi.

AA 29.07.2021, 13:46 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021, 14:03