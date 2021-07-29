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Haberler Muğla Bir yangın da Marmaris'te çıktı! Yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Bir yangın da Marmaris'te çıktı! Yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Son dakika haberi... Marmaris Armutalan'da yerleşime yakın bir noktada orman yangını çıktı. Yangını kontrol altına almak için Muğla'daki ekipler bölgeye yönlendirildi.

Bir yangın da Marmaris'te çıktı! Yerleşim yerlerini tehdit ediyor
AA

29.07.2021, 13:46 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021, 14:03

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Amutalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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