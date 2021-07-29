Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Amutalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Son dakika haberi... Marmaris Armutalan'da yerleşime yakın bir noktada orman yangını çıktı. Yangını kontrol altına almak için Muğla'daki ekipler bölgeye yönlendirildi.
29.07.2021, 13:46 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021, 14:03
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Amutalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Bir yangın da Marmaris'te çıktı! Yerleşim yerlerini tehdit ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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