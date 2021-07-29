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Marmaris'te kimileri yangına müdahale etti, kimileri denizde keyif yaptı

Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen büyük yangınlar yürekleri dağladı. İlk olarak Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan yangın İç Anadolu ve Ege'yi de sardı. Canla başla büyük bir mücadele verilirken bölgeden ilginç kareler gelmeye başladı. Turizm bölgesi Marmaris'te kimi vatandaşlar yangına kova ile müdahale ederken kimileri de denizde keyif yaptı. İşte o anlar...

29.07.2021, 19:26 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021, 19:28

Türkiye'nin dört bir yanındaki yangınlar gündeme bomba gibi oturdu. Büyük bir çaba ile yangın söndürme çalışmaları devam ederken bölgeden sıcak fotoğraflar geliyor.

YÜZEREK İZLEDİLER

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Siteler mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için yangın söndürme ekipleri 40 dereceye ulaşan sıcakta alevlerle boğuşurken, diğer yanda ise kimi tatilciler deniz keyfinden ödün vermedi. Marmaris'in ciğerleri yanarken, kimi tatilcilerin İçmeler Plajı'nda deniz ve kum keyfi yapması görüntülere yansıdı.

İSTİFİNİ BOZMADILAR

Oteller bölgesindeki tatilcilerin ellerindeki kovalarla su taşıyıp yangına müdahale etmesinin yanında, plajdaki vatandaşların istifini bozmaması ve rahat tavırları ise tezat görüntü oluşturdu.



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