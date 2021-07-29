Yangın kabusu Ege'de! Köyceğiz de yanıyor

Öğlen saatlerinde Marmaris'te başlayan ve halen devam eden yangını söndürmek için ekipler seferber olurken, bir yangın da Bodrum'da çıktı.

Bodrum'daki yangına müdahale edildiği sırada bir yangın haberinin de Köyceğiz'den gelmesi adeta akıllara durgunluk verdi.





Öte yandan, Aydın'ın Didim ilçesinde de aynı saatlerde çıkan orman yangını ekiplerin ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin müdahalesi ile kontrol altına alındı.





Yangınları söndürmek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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