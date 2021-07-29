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Haberler Muğla Yangın kabusu Ege'de! Köyceğiz de yanıyor

Yangın kabusu Ege'de! Köyceğiz de yanıyor

Muğla Marmaris’te öğlen saatlerinde başlayan orman yangınının ardından Bodrum ve Köyceğiz ilçelerinde de orman yangını çıktı. Ardışık zamanlarla çıkan yangınları söndürmek için ekipler ve vatandaşlar seferber olurken, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havanın çok sıcak ve nemin oldukça düşük olması nedeniyle herkesin duyarlı ve dikkatli olmasını istedi.

Yangın kabusu Ege'de! Köyceğiz de yanıyor
İHA

29.07.2021, 16:26 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021, 16:52

Öğlen saatlerinde Marmaris'te başlayan ve halen devam eden yangını söndürmek için ekipler seferber olurken, bir yangın da Bodrum'da çıktı.

Bodrum'daki yangına müdahale edildiği sırada bir yangın haberinin de Köyceğiz'den gelmesi adeta akıllara durgunluk verdi.



Öte yandan, Aydın'ın Didim ilçesinde de aynı saatlerde çıkan orman yangını ekiplerin ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin müdahalesi ile kontrol altına alındı.



Yangınları söndürmek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Son dakika: Bodrum, Milas ve Didim'de orman yangını! Bir yangın da Marmaris'te çıktı! Yerleşim yerlerini tehdit ediyor Son dakika: Kütahya'da orman yangını çıktı Datça'da çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü

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