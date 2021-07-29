Son dakika: Marmaris’te orman yangını: 1 kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına takviye olarak 1 helikopter, 7 arazöz, 6 dozer, 8 itaiye aracı ve 7 su tankeri takviye olarak gönderildi. 6 helikopter 200 metre mesafedeki denizden su alarak 3 saatte alevlere 95 sorti yaparak, müdahale etti. Yanan çam kozalaklarının patlaması sonucu alevlerin sıçradığı 3 apartmanın çatı katı yandı.

BAKAN AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Marmaris'te maalesef bir canı, vatandaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun, ailesine ve sevdiklerine sabır diliyorum." dedi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI



Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün Armutalan mevkisindeki ormanlık alanda çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.



Açıklamada, "29.07.2021 günü saat 13.15 sıralarında ilimiz Marmaris ilçesi Armutalan mevkisindeki ormanlık alanda çıkan orman yangını ile ilgili olarak mülhakatımız Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir" denildi.

MERSİN AYDINCIK ORMAN YANGINI



Dün Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınına 1 uçak, 5 helikopter ve 97 arazöz ile müdahale edildiği belirtilerek, "Mersin AFAD İl Müdürlüğü'nden 3 araç ve 10 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ayrıca Ankara, Niğde ve Karaman illerinden Mersin Valiliği ile eşgüdüm halinde 9 arazöz, 1 itfaiye aracı ve 1 su tankeri bölgeye sevk edilmiştir. Barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak Aydıncık'ta 135, Gülnar'da 500 ve Bozyazı'da 60 kişilik olmak üzere toplamda 695 kişilik kapasite hazırlanmıştır. Hasar tespit çalışmaları amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 3 araç ve 6 personel görevlendirilmiştir" denildi.





OSMANİYE'DEKİ ORMAN YANGINLARI



28 Temmuz 2021 tarihinde Osmaniye'nin Kırmacılı köyü mevkii ve Karacalar mevkiinde iki ayrı orman yangını çıktığı belirtilerek, "Yangınlara; 1 uçak, 3 helikopter, 41 arazöz, 18 su tankeri, 20 iş makinesi, 1 JCB, 2 TOMA, 9 TIR, 24 arazi aracı ve toplam 312 personel ile müdahale edilmektedir. Osmaniye AFAD İl Müdürlüğü'nden 1 araç ve 4 personel bölgede görevlendirilmiştir. AFAD eşgüdümünde Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay valiliklerinden bölgeye 7 su tankeri, 7 arazöz, 1 ekskavatör ve 3 itfaiye aracı sevk edilmiştir. Karacalar mevkiindeki yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları sürdürülmektedir. Kırmacılı köyünde yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir. Kırmacılı köyünde bulunan evler ile Ürün ve Dombullu yaylaları tahliye edilmiş olup, yangınlardan etkilenen vatandaşlar için Osmaniye KYK Karaoğlan yurdu tahsis edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.



ADANA'DAKİ YANGINLAR



Adana'da dün 21 alanda orman yangını çıktığı belirtilerek, "Yangınlardan 7 vatandaşımız etkilenmiştir. Sağlık Bakanlığı'ndan 8 ambulans, 1 UMKE aracı ve 27 personel bölgeye sevk edilmiştir. Adana AFAD İl Müdürlüğü'nden 4 araç ve 18 personel bölgede görevlendirilmiştir. Kozan ilçesinden Akdam, Akarca, Salmanlı, Kızlarsekisi, Ergenuşağı ve Bağözü mahallelerinden bin 680 vatandaşımızın, Aladağ ilçesinden ise 25 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Kozan ilçesi Kızlarsekisi, Salmanlı, Gökyüzü, Kuytucak ve Akarca mahallelerinde, Aladağ ilçesi Boztahta köyünde tahliye çalışmaları devam etmektedir" denildi.



MARMARİS ORMAN YANGINI



Bugün Muğla'nın Marmaris ilçesi, İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktığı kaydedilerek, "Yangına 1 uçak, 5 helikopter ve 30 arazöz ile müdahale edilmektedir. Yangın an itibarıyla herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmemekle birlikte, yangının yerleşim yerlerine doğru yayılması ihtimaline yönelik olarak tahliye planlamasına başlanmıştır" denildi.

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