  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Bazı bölgelerde yangın dolayısıyla elektrikler kesildi

Bazı bölgelerde yangın dolayısıyla elektrikler kesildi

Muğla Köyceğiz’de meydana gelen orman yangının enerji nakil hatları üzerinden geçmesi dolayısıyla bölgede zorunlu elektrik kesintisine gidildiği belirtildi.

Bazı bölgelerde yangın dolayısıyla elektrikler kesildi
İHA

29.07.2021, 18:28

Orman yangını söndürme çalışmaları kapsamında bölgede bulunan enerji nakil hatlarında güvenlik amacıyla elektriklerin kesildiği bu kapsamda Dalaman, Ortaca ve Göcek'te elektriklerin kesildiği belirtildi. Elektriklerin yangını söndürme çalışmalarının tamamlanması ile yeniden açılacağı belirtildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bazı bölgelerde yangın dolayısıyla elektrikler kesildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.