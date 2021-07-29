Orman yangını söndürme çalışmaları kapsamında bölgede bulunan enerji nakil hatlarında güvenlik amacıyla elektriklerin kesildiği bu kapsamda Dalaman, Ortaca ve Göcek'te elektriklerin kesildiği belirtildi. Elektriklerin yangını söndürme çalışmalarının tamamlanması ile yeniden açılacağı belirtildi.
Bazı bölgelerde yangın dolayısıyla elektrikler kesildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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