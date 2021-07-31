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Haberler Muğla Bodrum'da bir yangın daha! Yerleşim yerlerine yaklaştı

Bodrum'da bir yangın daha! Yerleşim yerlerine yaklaştı

Son dakika... Türkiye'yi saran orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Muğla Bodrum'da Kumbahçe bölgesinde yangın çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı görüldü

İHA

31.07.2021, 13:12 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021, 13:34

Son dakika... Türkiye'yi saran orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Muğla Bodrum'da Kumbahçe bölgesinde yangın çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı görüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğle saatlerinde yerleşim yerine yakın bölgede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında ormanlık alandan patlama sesinin gelmesi dikkat çekti.



Yangın, saat 13.00 sıralarında Kumbahçe Mahallesi'nin yukarı kısmında evlere yakın bir bölgede başladı. Kısa sürede büyüyen yangın çevreye yayılmaya başladı. Yangını söndürmek için ekipler bölgeye sevk edilirken, hava ve arazi şartlarının olumsuz olduğu bölgede yangın hızla yayılıyor.

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