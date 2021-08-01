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Haberler Muğla Bodrum'da alevler Çökertme Koyu'na dayandı! Yerleşim birimleri boşaltıldı

Bodrum'da alevler Çökertme Koyu'na dayandı! Yerleşim birimleri boşaltıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi'nde başlayan orman yangını şiddetini arttırarak devam ediyor. Ünlü Çökertme Koyu'ndaki yerleşim birimleri boşaltıldı.

Bodrum'da alevler Çökertme Koyu'na dayandı! Yerleşim birimleri boşaltıldı
İHA

01.08.2021, 17:02 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021, 17:18

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan helikopter ve bir uçak havadan söndürme çalışmalarını sürdürürken, alevler aşağı Mazı'dan Çökertme Koyu'na dayandı.

Mazı ve Çökertme koyları simsiyah dumana bürünürken, aşağı Mazı Mahallesi'nde sahil kenarında park etmiş bir araç alevlere teslim oldu.

Aşağı Mazı koyu çevresi tamamen yanarken, sahil bölümünde denize yakın bir alanda terk edilmiş araç tamamen yandı.

Bölgede birçok yerleşim birimi boşaltılırken, Çökertme Koyu'nda da vatandaşlar karadan botlarla gezi teknelerine alındı. Çökertme Koyu'na yanaşan çok sayıda bot ve tekne vatandaşların tahliyesini gerçekleştirirken, teknelerle yiyecek, içecek sevkiyatı yapıldı.

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