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Haberler Muğla Yangın bölgesine giden yollarda jandarma denetimi

Yangın bölgesine giden yollarda jandarma denetimi

Muğla'da 28 Temmuz'dan bu yana süren orman yangınlarında, yangın bölgelerine giden yollarda jandarma ekipleri kapama noktaları oluşturdu.

Yangın bölgesine giden yollarda jandarma denetimi

05.08.2021, 11:44

28 Temmuz'da başlayan orman yangınları Muğla'nın bazı bölgelerinde devam ederken jandarma ekipleri de yangın bölgelerine giden yollarda kapama noktaları oluşturdu. Jandarma ekipleri, oluşturdukları kapama noktalarında araçların ve içindekilerin sorgusunu yapıp müdahale veya yangın ekibinden ise geçişlerine izin veriyor. Basın mensupları da dahil olmak üzere diğer vatandaşların geçişine ise kesinlikle müsaade edilmiyor.

Mazıköy'e 7 kilometre kala oluşturulan kapama noktasından Çökertme Mahallesi'ne doğru gitmek isteyen vatandaşlardan geçişine izin verilmeyenler geri dönmek zorunda kalıyor.

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