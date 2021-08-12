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Haberler Muğla Marmaris’te yaşayan DJ 'Thom Colvin' vefat etti

Marmaris’te yaşayan DJ 'Thom Colvin' vefat etti

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan ve dünyaca ünlü şarkılara aranjörlük yapan 'Dj. Thom Colvin' adı ile nam salmış Özel Çöllüoğlu, dün kaldırıldığı hastanede koronavirüse bağlı solunum yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Marmaris’te yaşayan DJ 'Thom Colvin' vefat etti
İHA

12.08.2021, 12:24 Güncelleme Tarihi: 12.08.2021, 12:24

Yerli ve yabancı şarkılara yaptığı aranjeler ile dünyanın dört bir yanında hayran kitlesi olan ve Marmaris'te yaşayan hem aranjör hem de prodüktör olan Çöllüoğlu 34 yaşında hayata gözlerini kapadı.

Edinilen bilgiye göre şeker hastası olan ve covid aşılarını yaptırmayan DJ, nefes darlığı sebebi ile hastaneye kaldırıldı. Yapılan covid test sonucu pozitif çıkan Çöllüoğlu, korona virüse bağlı akciğer yetmezliği sebebi ile yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Performans sanatçısının cenazesi akrabalarının yaşadığı Muğla'nın Yatağan ilçesine gönderildi.

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