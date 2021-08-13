Yangın sonrası Marmaris görüntülendi

Marmaris'in İçmeler kara yolu Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ilçesinde yanan 13 bin 650 hektar ormanlık alanın havadan çekilen görüntülerini paylaştı. Dron görüntülerinde, kızılçam ağaçlarıyla kaplı alanların küle döndüğü görüldü.
13.08.2021, 12:46
Marmaris'in İçmeler kara yolu Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.
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