CHP’li belediyeden ağaç katliamı

Muğla'da orman yangınlarıyla mücadelede devlet ve millet tek yürek olmuş ağaçlar yok olmasın diye alevlerle mücadeleye koşmuşken, her defasında çevrecilikten dem vuran CHP'li belediye ağaç katliamı yaptı. CHP'li Menteşe Belediyesi yol genişletme çalışması adı altında boyları 10 metreyi geçen 40-50 senelik çam ağaçlarını kökünden kesti.



40 YILLIK AĞAÇLARI KESTİLER

Çevresinde ormanlar yok olmuşken CHP'li belediyenin bu vurdumduymaz tavrı tepkiyle karşılandı. Ağaç katliamına çevre sakinleri, "Bu vahşet ne için, yangınlarda ağaçlar yok oldu, biz yol değil ağaç istiyoruz" diyerek isyan etti.





'YOL DEĞİL AĞAÇ İSTİYORUZ'

İmar Kanunu gereği yol genişletme çalışmaları için Menteşe Belediye ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesi'ne gitti. Yapılan çalışmalardan sonra yolun genişletilmesi için yol kenarında bulunan çam ağaçlarının kesilmesine karar verildi. En küçüğü 40 yıllık olan çam ağaçları kökünden kesilerek apar topar belediyeyan belediyeye ait kamyonlara yüklenip götürüldü.



CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl ağaçların taşınması için yaklaşık 1 milyon lira ödeyerek bir makine almıştı. Ancak bu makina, Menteşe'de kullanılmadı.



Ağaçların kesildiği yere giden vatandaşlar, yaşanan katliamın görüntülerini cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. Ortaköy'de yaşayan vatandaşlar, yangınlarla mücadele edilen bu dönemde uygulamanın çok yanlış olduğunu belirterek, "Yolumuz var bizim, biz yol istemiyoruz. Nefes alacak ağaç istiyoruz. Yeşile, ağaca saygıları yok. Kesilen ağaçları gördükçe insanın vicdanı sızlıyor. Bu mu sizin ağaç ve doğa sevginiz? Bu yapılan akıl alır gibi değil" diyerek olaya tepki gösterdi.



BÜYÜKŞEHİR'İN 1 MİLYONA ALDIĞI MAKİNE KULLANILMADI

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi, doğayı korumak için geçtiğimiz yıllarda ağaç sökme ve dikme makinesi almıştı. Ağaçların kesilmemesi ve başka bir alana taşınması amacıyla alınan 'Ağaç Sökme ve Dikme Makinesi' sadece sözde kaldı. Güncel piyasa fiyatı yaklaşık 1 milyon lira olan makine ile ağaçlar kurtarılmak yerine maalesef kesildi.



'HALK ARASINDA TEPKİ YARATTI'

AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Eray Çiçek ise ağaç kesimleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Mevzuata uygun bile olsa Muğla'nın neredeyse her yerinde orman yangınları varken böyle üzücü bir ortamda ağaç kesmek doğru değil. Menteşe Belediyesi'nin yaptığı bu iş halk arasında infial yarattı. Manzara karşısında herkes çok üzüldü" diye konuştu.



FERDİ YAVUZ