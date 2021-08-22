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Haberler Muğla Dünyaca ünlü koyda deri sırtlı kaplumbağa

Dünyaca ünlü koyda deri sırtlı kaplumbağa

Dünyaca ünlü koyda deri sırtlı kaplumbağa

22.8.2021

TÜRKİYE'DE bugüne kadar sadece 10 tane görülen 'deri sırtlı deniz kaplumbağası', bu defa Muğla'nın Dalaman ilçesinin dünyaca ünlü Sarsala Koyu'nda görüldü.

Deri sırtlı deniz kaplumbağası, 2 metreye ulaşabilen boyu ve 600 kilograma varabilen ağırlığıyla, yaşayan en büyük kaplumbağa olma özelliğini taşıyor. DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Bu tür Atlantik'ten Akdeniz'e yuva yapmak için değil, beslenmek için giriş yapıyor" dedi.

■ FERDİ YAVUZ

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