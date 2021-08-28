Anne katili cani

MUĞLA'DA tüyler ürperten bir cinayet işlendi. Üniversite öğrencisi Hasan Oben Pullu (29), annesi Atiye Pullu (60) ile kendisine verilen harçlık nedeniyle tartıştı. Parayı az bulan Hasan Oben Pullu, çıkan tartışmanın ardından darp ettiği annesi Atiye Pullu'yu önce elleriyle boğdu, daha sonra 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Annesini öldürdükten sonra salona gidip oturan cani evlat, eve gelen babası Mustafa Pullu'ya (65) "Ölmesi gerekiyordu, sen de kurtuldun ben de" dedi. Polisler Hasan Oben Pullu'yu gözaltına aldı.

SALONA GİDİP OTURDU

KORKUNÇ olay Muğla'nın Datça ilçesi, Hızırşah Mahallesi'nde önceki akşam meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde okuyan Hasan Oben Pullu, annesi Atiye Pullu ile kendisine verilen harçlık yüzünden tartıştı. Tartışma sırasında annesine saldıran ve bir süre darp eden Hasan Oben Pullu, talihsiz kadını boğazını sıkarak boğmaya çalıştı.

Anne pullu aldığı darbelere daha fazla dayamadı ve bayıldı. Gözü dönen cani evlat, annesinin ölmediğini fark etti ve mutfaktan aldığı bıçakla annesini delik deşik etti. 15 yerinden bıçaklanan talihsiz kadın evin mutfağında hayatını kaybetti. Hasan Oben Pullu ise hiçbir şey olmamış gibi evin salonuna giderek kanepeye oturdu.

EVE GELEN KOCASI BULDU

HAVA almak için yürüyüşe çıkan baba Mustafa Pullu, eve döndüğünde salonda oturan oğluna annesini sordu. Oğlunun, "Ölmesi gerekiyordu. Sen de kurtuldun ben de. Git bak, mutfakta yatıyor" cevabı karşısında şoka giren baba Pullu eşini kanlar içinde can vermiş halde buldu. Baba Pullu gördüğü dehşet manzara karşısında sinir krizi geçirdi ve çığlıklar atmaya başladı. Evden yükselen sesleri duyan komşuları neler olduğunu anlamak için Pullu ailesinin evine gitti. Atiye Pullu'yu kanlar içinde görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde talihsiz kadının 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

'NEDEN YAPTIM BİLMİYORUM'

SAVCININ incelemesinin ardından PTT'den emekli Atiye Pullu'nun cesedi otopsi için Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Annesini boğduktan sonra 15 yerinden bıçaklayarak öldüren Hasan Oben Pullu, tüm bu işlemler yapılırken hiçbir şey olmamış gibi evin salonunda oturdu. Polisin sorduğu soruları soğukkanlı biçimde cevaplayan cani evlat, "Neden yaptım, bilmiyorum" dedi. Emniyete götürülerek işlemleri tamamlanan Hasan Oben Pullu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.