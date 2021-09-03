Fethiye’nin CHP’li belediye başkanı taraftara dakikalarca küfür etti

Fethiye Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Alim Karaca çirkin bir vukuatta bulundu. Karaca, telefonda kendisi ile görüşen Sonperiyot48 Basketbol Gönüllüleri Grubu kurucularından olan evli ve 1 çocuk babası Serkan Yalnız'a ağıza alınmayacak küfür, hakaret ve tehditlerde bulundu. Alim Karaca'yı kendisine hakaret ve tehditlerde bulunduğu için şikayet ettiğini, kendisinin ve ailesinin can ve mal güvenliğinden endişe duyduğunu söyleyen Serkan Yalnız, Yeni Asır'a konuştu.

'SÜREKLİ TEHDİT ALIYORUZ'

"Sosyal demokrat geçinen CHP'li bir belediye başkanının sırf kendi egoları ve hataları yüzünden bu şekilde bir vatandaşa hakaret tehdit, küfürler etmeye hakkı yok" diyen Yalnız, "Olaydan sonra devamlı tehdit ediliyoruz. Başkan ve ona yakın kişiler gece gündüz tehdit mesajları atıyorlar. Ailecek psikolojimiz bozuldu. Benim karım ve anam var. Benim karıma, anama belediye başkanı 12 dakika durmadan küfretti. Kızım 3 yaşında ve çocuğumu parka bile götüremiyoruz. Canımızdan korkuyoruz" dedi.

Fethiye Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulunan Yalnız, "Belediye takımı olduğu için Başkan Alim Karaca'dan bilgi istedik. Ancak Başkan açıklama yapmadı. Borç batağına giren kulübün sponsoru da bıraktı ama Başkan Karaca bize her seferinde açıklama yapmaktan kaçındı" dedi. Serkan Yalnız, daha önce de başka bir projede Başkan Karaca'nın söz verdiği tekerlekli sandalyeleri teslim etmediğini anlatarak, "5 ay sonra kendi belirlediği kişilere tekerlekli sandalye dağıtarak örnek davranış diye benim yaptığım projeyi kendine mal etti. Bana 6 Temmuz'da 'Haddini aşma, bu işlere karışma' diye tehdit mesajları attı" dedi.

CHP ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Yaşanan bu çirkin olaylara şahit olan Sonperiyot48 Basketbol Gönüllüleri Grubu kurucularından Cengiz Gürhan ise CHP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaparak Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı şikayet etti. Gürhan, "Biz hiç bir şekilde hakaret ve küfür etmeden yYönetimi eleştirdik. Fakat Alim Karaca önce gece saat 00.25'de gönderdiği mesaj ile özellikle Gurup Kurucularımızdan Serkan Yalnız kardeşimizi üstü kapalı olarak tehdit etti. Bizler bu olayı kendisinin birçok özel sorunları olduğundan dolayı önemsememiştik. Fakat geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden saat 11.14'de arayarak tam 12 dakika 49 saniye boyunca Serkan Yalnız kardeşimize ağıza alınmayacak küfürler etmiş ve açıkça tehdit etmiştir. Bununla ilgili ses kaydı İçişleri Bakanlığı'na sunulmuştur" açıklamasını yaptı.

VUKUATLARIN ADAMI

FETHİYE ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Alim Karaca, daha önce de bir çok kez skandallarla gündeme gelmiş bir isim. Karaca, daha önce trafikte tartıştığı kişinin aracını tekmeleyip hakaretler savurmuştu. Karaca, bu olayda tartıştığı gencin aracına da hasar vermişti. Karaca'nın bir diğer skandalı ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde üstüne çıktığı arabadan yol kenarlarına Türk Bayrağı fırlatması olmuştu. Karaca'nın bu davranışı yoğun tepkilere neden olmuştu.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Fethiye ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Alim Karaca, daha önce de bir çok kez skandallarla gündeme gelmiş bir isim. Karaca, daha önce trafikte tartıştığı kişinin aracını tekmeleyip hakaretler savurmuştu. Karaca, bu olayda tartıştığı gencin aracına da hasar vermişti. Karaca'nın bir diğer skandalı ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde üstüne çıktığı arabadan yol kenarlarına Türk Bayrağı fırlatması olmuştu. Karaca'nın bu davranışı yoğun tepkilere neden olmuştu.

ALİM KARACA DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

FETHİYE Belediye Başkanı Alim Karaca ise konu ile ilgili avukatlarına gerekli belgeleri verdiğini, konunun yargıya intikal ettiğini, kendisinin de şikayetçi olduğunu belirtti. Karaca, "Ben de elimdeki delil ve belgeleri mahkemeye sunacağım. Her şey açığa çıkacak" dedi.

FERDİ YAVUZ